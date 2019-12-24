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«Эстерсунд» сохранит место в высшем дивизионе Швеции, несмотря на то, что бывшего президента приговорили к заключению

13:53
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«Эстерсунд» сохранит прописку в высшем дивизионе чемпионата Швеции, сообщают Apnews. Хотя ранее рассматривался вопрос о его исключении из участников турнира по причине того, что бывшего президента клуба Даниэля Киндберга приговорили к трем годам тюрьмы.

— То, что мы можем сыграть в следующем сезоне в Аллсвенскане, — это прекрасный рождественский подарок, — приводит источник слова исполнительного директора «Эстерсунда» Леннарта Иварссона.

Киндберга признали виновным в организации преступной схемы, благодаря которой на счета клуба были переведены миллионы крон налогоплательщиков.

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