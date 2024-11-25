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Сегодня, 17:15

«Эстеглал» — «Пахтакор»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Эстеглал» встретится с «Пахтакором» в матче Лиги чемпионов АФК
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Эстеглал» из Ирана и «Пахтакор» из Узбекистана встретятся в матче 5-го тура азиатской Лиги чемпионов в понедельник, 25 ноября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет сайт tvstart.ru, трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и доступна по подписке.

По итогам четырех туров Лиги чемпионов «Эстеглал» набрал 3 очка, одержав победу в игру с «Аль-Гарафой» и уступив «Аль-Садду», «Аль-Насру» и «Аль-Хилялю». «Пахтакор» набрал 2 очка, сыграв вничью с «Нефтчи» и «Персеполисом» и потерпев поражения в матчах с «Аль-Васлом» и «Аль-Раяном».

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является «Аль-Аин» из ОАЭ, в финале сезона-2023/24 обыгравший японскую «Йокогаму».

Футбол
ФК Пахтакор
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