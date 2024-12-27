ESPN назвал Винисиуса лучшим игроком 2024 года, Анчелотти — лучший тренер

ESPN назвал лучших игроков и тренеров по итогам 2024 года.

Игроком года стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Лучшим тренером стал возглавляющий мадридский клуб Карло Анчелотти.

В номинации «Прорыв года» победил форвард «Барселоны» Ламин Ямаль. Лучшей командой признана сборная Испании. Игра «Реала» и «Манчестер Сити» (3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов признана лучшей в уходящем году.

Игроком года в женском футболе стала Айтана Бонмати из «Барселоны». Сине-гранатовые признаны лучшей командой, а Эмма Хейс («Челси», сборная США) — лучшим тренером.

17 декабря Винисиус был признан лучшим игроком года по версии The Best от ФИФА. Обладателем «Золотого мяча» в 2024-м стал хавбек «Манчестер Сити» Родри. Винисиус занял второе место.