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ESPN назвал Винисиуса лучшим игроком 2024 года, Анчелотти — лучший тренер

Руслан Минаев
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

ESPN назвал лучших игроков и тренеров по итогам 2024 года.

Игроком года стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Лучшим тренером стал возглавляющий мадридский клуб Карло Анчелотти.

В номинации «Прорыв года» победил форвард «Барселоны» Ламин Ямаль. Лучшей командой признана сборная Испании. Игра «Реала» и «Манчестер Сити» (3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов признана лучшей в уходящем году.

Игроком года в женском футболе стала Айтана Бонмати из «Барселоны». Сине-гранатовые признаны лучшей командой, а Эмма Хейс («Челси», сборная США) — лучшим тренером.

Винисиус с&nbsp;наградой &laquo;Лучший игрок&raquo; по&nbsp;версии ФИФА. Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

17 декабря Винисиус был признан лучшим игроком года по версии The Best от ФИФА. Обладателем «Золотого мяча» в 2024-м стал хавбек «Манчестер Сити» Родри. Винисиус занял второе место.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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