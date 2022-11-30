Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:05

82-летний Пеле госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Пеле.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле был госпитализирован во вторник, 29 ноября, утверждает ESPN.

У бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».

82-летний бразилец был госпитализирован в больницу Сан-Паулу внепланово, ранее он проходил там обследования.

В 2022 году Пеле дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.

Болезнь у Пеле была выявлена в сентябре 2021 года — тогда он перенес операцию по удалению опухоли.

Пеле
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Попал под поезд, но не сломался. Уникальный лучник из Бурятии стреляет без рук и ноги
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кармиотисс» сделал заявление о Дзюбе: «Было бы честью для нас и для кипрского футбола, если бы он присоединился к нашей команде»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Натхо продлил контракт с «Партизаном»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости