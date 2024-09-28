«Спортинг» на выезде разгромил «Эшторил»

«Спортинг» выиграл у «Эшторила» в матче 7-го тура чемпионата Португалии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» в Эшториле.

Нападающий Жени Катамо на 24-й минуте открыл счет. Японский полузащитник Хидемаса Морита почти сразу удвоил преимущество лиссабонцев. В конце игры Даниэль Браганса довел счет до крупного.

«Спортинг» одержал 7 побед в 7 матчах и лидирует в турнирной таблице с 21 очком. «Эшторил» располагается на 14-й строчке — 6 очков.