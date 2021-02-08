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Эрнан Креспо покинул пост тренера аргентинского клуба

18:45
Эрнан Креспо. Фото Instagram
Эрнан Креспо. Фото Instagram
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Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Эрнан Креспо объявил об уходе с поста главного тренера аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия». О своем решении 45-летний специалист написал в Instagram.

Публикация от Herna`n Crespo (@hernancrespo)

Креспо возглавлял «Дефенса и Хустисия» с января 2020 года. Под его руководством клуб завоевал Южноамериканский кубок.

За национальную команду Аргентины Креспо забил 35 голов в 64 матчах.

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