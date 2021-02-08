Эрнан Креспо покинул пост тренера аргентинского клуба
18:45
Бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Эрнан Креспо объявил об уходе с поста главного тренера аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия». О своем решении 45-летний специалист написал в Instagram.
Креспо возглавлял «Дефенса и Хустисия» с января 2020 года. Под его руководством клуб завоевал Южноамериканский кубок.
За национальную команду Аргентины Креспо забил 35 голов в 64 матчах.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю