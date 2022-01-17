Эрик Ламела стал обладателем премии ФИФА имени Пушкаша за самый красивый гол года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за 2021 год. Его гол в ворота «Арсенала» (2:1) 14 марта был признан самым красивым. 29-летний аргентинский футболист забил тот гол рабоной.

Церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария).

Помимо Ламелы в список номинатов также вошли: форвард сборной Чехии Патрик Шик за гол в ворота Шотландии на Евро-2020 и нападающий «Порту» Мехди Тареми за забитый мяч в ворота «Челси» в матче Лиги чемпионов.