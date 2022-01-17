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Сегодня, 21:32

Эрик Ламела стал обладателем премии ФИФА имени Пушкаша за самый красивый гол года

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Эрик Ламела наносит удар «рабоной».
Фото Getty Images

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела получил премию ФИФА имени Ференца Пушкаша за 2021 год. Его гол в ворота «Арсенала» (2:1) 14 марта был признан самым красивым. 29-летний аргентинский футболист забил тот гол рабоной.

Церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария).

Помимо Ламелы в список номинатов также вошли: форвард сборной Чехии Патрик Шик за гол в ворота Шотландии на Евро-2020 и нападающий «Порту» Мехди Тареми за забитый мяч в ворота «Челси» в матче Лиги чемпионов.

Эрик Ламела
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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