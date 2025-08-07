Футбол
7 августа, 15:52

Энрике, Слот и Мареска претендуют на звание лучшего тренера по итогам 2025 года

Павел Лопатко

France Football объявил номинантов на звание лучшего тренера в мужском футболе по итогам 2025 года.

В число претендентов вошли Антонио Конте («Наполи», Италия), Луис Энрике («ПСЖ», Испания), Ханс-Дитер Флик («Барселона», Германия), Энцо Мареска («Челси», Италия) и Арне Слот («Ливерпуль», Нидерланды).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в Париже 22 сентября 2025 года. В 2024 году награду получил Карло Анчелотти («Реал», Италия).

  serkonol

    !!!

    07.08.2025

  Diman_madridista

    Вы там, это, смотрите, не забудьте Месси Золотой Мяч вручить, он же выиграл Кубок генерал-губернатора Каймановых островов, кажется, или что-то в этом роде

    07.08.2025

  Олег

    Че тут думать? Луис Энрике, конечно. Даже при проигранном финале КЧМ. Мареска с Челси какое место в АПЛ занял? Слот с Ливером выиграл АПЛ, но пролетел в ЛЧ. Флик еще более-менее. Но только 1/2 финала ЛЧ. Конте вообще непонятно как попал в список - всего 1 титул, в ЕК вообще не играл.

    07.08.2025

  pupkin-221

    А где Черчесов ? Стасик - лучший ! :laughing::laughing::laughing:

    07.08.2025

    • Доннарумма, Шевалье и Мартинес стали номинантами на приз Льва Яшина в 2025 году

    «Барселона», «ПСЖ» и «Челси» претендуют на звание лучшего мужского клуба года

