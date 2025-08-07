Энрике, Слот и Мареска претендуют на звание лучшего тренера по итогам 2025 года

France Football объявил номинантов на звание лучшего тренера в мужском футболе по итогам 2025 года.

В число претендентов вошли Антонио Конте («Наполи», Италия), Луис Энрике («ПСЖ», Испания), Ханс-Дитер Флик («Барселона», Германия), Энцо Мареска («Челси», Италия) и Арне Слот («Ливерпуль», Нидерланды).

Победитель будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в Париже 22 сентября 2025 года. В 2024 году награду получил Карло Анчелотти («Реал», Италия).