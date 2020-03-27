«Энергетик-БГУ» после победы над БАТЭ обыграл «Рух»

«Энергетик-БГУ» обыграл «Рух» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Минский клуб одержал вторую победу в двух турах — на старте сезона клуб взял верх над 15-кратным чемпионом страны БАТЭ (3:1).

«Рух» возглавляет бывший футболист новороссийского «Черноморца» и «Балтики» Александр Седнев.

Чемпионат Белоруссии — единственный турнир Европы, не приостановленный из-за коронавируса. Игры стартовали в срок и со зрителями.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

2-й тур

«Рух» — «Энергетик-БГУ» — 0:1 (0:1)

Гол: Мирошников, 44.

«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Ковтун, Колпачук, Виллиам, Тихоновский (Васильев, 65), Мигунов (Диалло, 74), Осучукву, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 89).

«Энергетик-БГУ»: Лесько, Мирошников, Шкурдюк, Сокол, Мавату, Гирс, Носко, Тве, Мусаханян (Совпель, 66), Яхшибоев (Бакич, 62), Атеменг (Умаров, 73).

Предупреждения: Яхшибоев, 20. Виллиам, 70. Умаров, 87. Гайдучик, 90+4.

Судья: Кургхели.

27 марта. Брест. Стадион ОСК «Брестский».