Эмоции Джеррарда после победы над «Селтиком». Это его первый успех в «дерби старой фирмы»

В матче 21-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» принимал «Рейнджерс», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. «Дерби старой фирмы» состоялось в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.

Джеррард одержал первую победу над «Селтиком». А для «Рейнджерс» этот успех стал первым в гостевом матчем против принципиального соперника за девять лет.

После финального свистка главный тренер не скрывал своих эмоций.