Эмоции Джеррарда после победы над «Селтиком». Это его первый успех в «дерби старой фирмы»
20:07
В матче 21-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» принимал «Рейнджерс», который возглавляет бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. «Дерби старой фирмы» состоялось в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей.
Джеррард одержал первую победу над «Селтиком». А для «Рейнджерс» этот успех стал первым в гостевом матчем против принципиального соперника за девять лет.
После финального свистка главный тренер не скрывал своих эмоций.
Look what it means for Steven Gerrard to win his first old firm at Celtic Park. ?? pic.twitter.com/QdnNJdXPRb— Samue (@SamueILFC) December 29, 2019
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