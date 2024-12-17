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Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем 2024 года на премии The Best

Руслан Минаев
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Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером 2024 года на премии The Best от ФИФА.

На награду также претендовали Андрей Лунин («Реал», Украина), Давид Райя («Арсенал, Испания), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Майк Меньян («Милан», Франция) и Унаи Симон («Атлетик», Испания).

Мартинес стал обладателем премии The Best во второй раз. Ранее он становился лучшим в 2022 году.

Эмилиано Мартинес
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