Полузащитник Урби Эмануэлсон продлил контракт с «Утрехтом», сообщает официальный сайт клуба.

34-летний голландец останется в команде до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне эредивизи Эмануэлсон провел 1 матч.

? ??? ?? ??? ??? ??? ??? !!!



? The midfielder will develop in addition to his playing career as an individual trainer and coach of top talents.#fcutrecht #utrecht #contract #emanuelson pic.twitter.com/gPhZsME8mi