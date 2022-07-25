Экс-защитник «Спартака» Рохо забил три гола в четырех последних матчах за «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» в матче 10-го тура чемпионата Аргентины на своем поле обыграл «Эстудиантес» со счетом 3:1.

Один из мячей хозяев забил капитан Маркос Рохо. Для экс-защитника «Спартака» это третий гол в последних четырех играх — ранее он забил «Сан-Лоренсо» и «Тальерес».

Рохо выступал за «Спартак» с 2010 по 2012 год, после чего перешел в «Спортинг». В 2014 году аргентинец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рохо провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и заработал 10 желтых карточек.