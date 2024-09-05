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Сегодня, 13:27

Экс-защитник «Динамо» Батак рассказал, что может устроиться на работу в одну из сборных

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак рассказал, что может возобновить тренерскую карьеру.

«Сейчас я веду переговоры с некоторыми командами по поводу моей работы. Мне предложили работу в одной из сборных. Пока эти переговоры не закончились, через неделю я снова свяжусь с представителями и поговорю.

Мне предлагают работу в Сербии и работу за границей. Может, скоро подпишу контракт с одной из команд. Жду, когда все наладится", — цитирует Батака Metaratings.

Последним местом работы Батака была «Войводина», которую он покинул летом прошлого года. Во время карьеры футболиста серб с 2003 по 2005 год выступал за московское «Динамо».

Источник: Metaratings
Футбол
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