Экс-защитник «Арсенала» Сендерос объявил о завершении карьеры

Защитник швейцарского «Кьяссо» Филипп Сендерос объявил о завершении карьеры.

— В прошлые выходные я сыграл свой последний матч как профессиональный футболист, — написал Сендерос в Twitter. — В детстве я мечтал о возможности играть за лучших и против лучших. Я не могу быть более благодарным за те возможности, которые я получил за эти годы.

Спасибо моим друзьям и семье. Я с нетерпением жду следующей главы.

34-летний швейцарец выступал за «Серветт», «Арсенал», «Милан», «Эвертон», «Фулхэм», «Валенсию», «Астон Виллу», «Грассхоппер», «Рейнджерс» и «Хьюстон Динамо». Вместе с «Арсеналом» Сендерос дошел до финала Лиги чемпионов-2006, а также стал обладателем Кубка Англии-2005.