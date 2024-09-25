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Экс-вратаря сборной Германии Леманна лишили водительских прав после Октоберфеста

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Бывший вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн временно лишен водительских прав после празднования Октоберфеста, сообщает t-online.de.

По информации источника, в ночь на 23 сентября экс-футболист был остановлен транспортной полицией в центре Мюнхена с признаками сильного опьянения. Леманн не смог пройти тест на алкоголь, и его лишили прав на управление автомобилем.

В ходе игровой карьеры помимо «Арсенала» Леманн выступал за «Шальке», дортмундскую «Боруссию», «Штутгарт» и «Милан». За сборную Германии он провел 61 матч и стал серебряным призером чемпионата мира 2002 года.

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