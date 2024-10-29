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Сегодня, 08:30

Экс-тренер «Торпедо» Клотет заявил, что Родри заслуженно получил «Золотой мяч»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Пеп Клотет поделился с «СЭ» мнением о вручении полузащитнику «Манчестер Сити» Родри «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

«Родри получил «Золотой мяч» абсолютно заслуженно. Он — игрок мирового класса, который блистает как на клубном уровне, так и на международном. Как полузащитник, он является ключевой, доминирующей силой на мировой арене. Он сочетает в своей игре элегантность, тактический блеск и физическое превосходство. Родри — пример трудолюбия и самоотверженности, он всегда двигает команду к первому месту. Его выступление на последнем Евро, где он был негласным лидером сборной Испании, по-настоящему продемонстрировало его влияние. Это во многом повлияло на решение вручить ему «Золотой мяч». У него впереди долгая карьера, и он готов к еще большему величию», — сказал Клотет «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.

Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

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