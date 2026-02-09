Экс-тренер «Спартака» Витория возглавил «Аль-Васл»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория возглавил «Аль-Васл», сообщает пресс-служба дубайского клуба.

Для Витории этот клуб стал девятым в тренерской карьере. Ранее он руководил сборной Египта, а его последним местом работы был греческий «Панатинаикос», который он покинул в 2025 году.

Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 9 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.