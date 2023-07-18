Экс-тренер «Спартака» Пилипчук покинул словенский клуб «Целе»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук покинул пост главного тренера словенского «Целе».

На сайте клуба сообщается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон. Также команду покидают помощники 56-летнего специалиста Иван Пилипчук и Дариан Матич.

«Клуб благодарит Романа за его старания, волю и упорство и желает ему всего наилучшего в дальнейшей тренерской карьере», — написано на сайте «Целе».

Пилипчук возглавил «Целе» летом 2022 года. Под его руководством команда провела 41 матч, одержала 23 победы при 10 ничьих и 8 поражениях. Он вывел команду в четвертьфинал Кубка Словении и занял второе место в чемпионате страны.

Ранее Пилипчук был главным тренером в клубах «Дачия» (Кишинев), «Олимпик», «Спартак» (Юрмала), «Динамо» (Минск), «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и возглавлял сборную Таджикистана (до 21 года).