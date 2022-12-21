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Черевченко — о переговорах с «Истиклолом»: «Продвижений нет. Хотел бы сыграть в азиатской ЛЧ»

Черевченко отреагировал на новость о возможном назначении в клуб из Таджикистана «Истиклол»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении в клуб из Таджикистана «Истиклол»

«Я летал туда, когда сборная России играла с Таджикистаном. Пока никаких продвижений нет. Хотел бы туда перейти? Там групповой этап азиатской Лиги чемпионов. Это уже интересно! Чемпионат мира показал, что футбол в Азии шагает вперед. Было бы интересно сыграть в азиатской лиги чемпионов», — сказал Черевченко «СЭ».

Последним местом работы 48-летнего специалиста был клуб «Химки». Черевченко с февраля 2022 года находится без места работы.

Игорь Черевченко
Футбол
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