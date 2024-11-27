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Сегодня, 19:50

«Вернусь в Россию». Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен покинет пост спортдира сборной Бельгии в конце года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен сообщил «СЭ» об уходе со своего поста в конце года.

«У меня контракт до конца декабря. Он не будет продлен, поэтому мы договорились, что я не буду вовлечен в текущие дела. Поэтому не знаю, что будет с [Доменико] Тедеско.

Я вернусь в Россию, чтобы побыть с семьей. Дальше — посмотрим. Я хочу работать», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Сборную Бельгии возглавляет бывший наставник «Спартака», немец Доменико Тедеско.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Франк Веркаутерен
Сборная Бельгии по футболу
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