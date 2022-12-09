Экс-тренер «Аль-Насра» Рауль Канеда прокомментировал возможный переход форварда Криштиану Роналду в саудовский клуб.

«В Испании с большим невежеством относятся к футболу в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» — один из крупнейших азиатских клубов, с историей, качественными игроками и большими традициями. Я не считаю, что Роналду переходит в неконкурентную лигу. Саудовский футбол — это не то место, где нет конкуренции, на него будут оказывать большое давление и требовать многого. Цель клуба — выигрывать лигу каждый год. Это тяжелая задача, здесь не место для комфортной жизни на пенсии», — приводит слова Канеда Marca.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летний форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.