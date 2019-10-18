Экс-нападающий сборной Аргентины Батистута: «Когда я завершил карьеру, лодыжка была разбита на кусочки»

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал о проблемах с лодыжкой.

— Решение об операции на лодыжке назревало не меньше 6-7 лет. Когда я завершил карьеру, она была разбита на кусочки. Малейшее движение вызывало адскую боль. Надеюсь, после снятия протезов я снова смогу ходить, как нормальный человек, — приводит слова Батистуты Goal.

Батистута с 54 голами в 77 матчах был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, пока его не превзошел Лионель Месси. В составе национальной сборной он выигрывал Кубок Америки в 1991 и 1993 годах.