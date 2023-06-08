Бензема объяснил, почему решил перейти в клуб из Саудовской Аравии

Форвард Карим Бензема объяснил, почему решил перейти в клуб из Саудовской Аравии. 6 июня французский форвард стал игроком «Аль-Иттихада».

«Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна. Я всегда хотел жить здесь», — сказал нападающий клубной пресс-службе.

Ранее трансфер Бензема прокомментировал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Контракт «Аль-Иттихада» с 35-летним футболистом рассчитан до 2026 года. По информации СМИ, Бензема будет получать 200 миллионов евро в год, включая коммерческие сделки.