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Сегодня, 05:12

Экс-нападающий ЦСКА Жо спустя 6 дней расторг контракт с саудовским «Аль-Джабалайном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бразильский нападающий Жо был игроком «Аль-Джабалайна» всего пять дней.

Клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании 35-летнего бразильца в прошлую среду, а во вторник, 31 января, стороны договорились о расторжении контракта. «Аль-Джабалайн» пошел на это из-за лимита на легионеров и покупке Андерсона Платы из «Аль-Адалы».

Ранее ради перехода в саудовский клуб Жо отказался от контракта с «Сеарой», который был рассчитан до 2023 года, и стал свободным агентом.

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 53 матча за армейский клуб и забил 30 голов.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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