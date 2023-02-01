Экс-нападающий ЦСКА Жо спустя 6 дней расторг контракт с саудовским «Аль-Джабалайном»

Бразильский нападающий Жо был игроком «Аль-Джабалайна» всего пять дней.

Клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании 35-летнего бразильца в прошлую среду, а во вторник, 31 января, стороны договорились о расторжении контракта. «Аль-Джабалайн» пошел на это из-за лимита на легионеров и покупке Андерсона Платы из «Аль-Адалы».

Ранее ради перехода в саудовский клуб Жо отказался от контракта с «Сеарой», который был рассчитан до 2023 года, и стал свободным агентом.

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 53 матча за армейский клуб и забил 30 голов.