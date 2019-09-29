Экс-нападающий «Барселоны» получил тяжелую травму

Нападающий «Америки» Джовани Дос Сантос получил тяжелую травму в матче 12-го тура чемпионата Мексики с «Гвадалахарой», сообщает О'Jogo. В одном из эпизодов встречи защитник гостей Бризеньо на полной скорости въехал в коленную чашечку Дос Сантоса. Игрока пришлось заменить. О сроках восстановления экс-форварда «Барселоны» не сообщается.

Помимо «Барсы» 30-летний мексиканец выступал за «Тоттенхэм» и «Вильярреал».