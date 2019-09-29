Экс-нападающий «Барселоны» получил тяжелую травму
15:07
Нападающий «Америки» Джовани Дос Сантос получил тяжелую травму в матче 12-го тура чемпионата Мексики с «Гвадалахарой», сообщает О'Jogo. В одном из эпизодов встречи защитник гостей Бризеньо на полной скорости въехал в коленную чашечку Дос Сантоса. Игрока пришлось заменить. О сроках восстановления экс-форварда «Барселоны» не сообщается.
Помимо «Барсы» 30-летний мексиканец выступал за «Тоттенхэм» и «Вильярреал».
A v?tima ? Giovani dos Santos, o vil?o ? um ex-Feirense e a imagem impressiona https://t.co/d3UvDECx6K— O Jogo (@ojogo) September 29, 2019
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