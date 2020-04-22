Экс-клуб Комличенко «Млада Болеслав» продолжает тренировки на фоне пандемии

«Млада Болеслав» продолжает тренировочные занятия, несмотря на пандемию коронавируса. Чешский клуб выложил фото с базы. Перед началом тренировки ее участникам измерили температуру.

В составе «Млады Болеслав» выступают два россиянина — арендованный у «Краснодара» хавбек Арутюн Григорян и еще один экс-футболист кубанцев защитник Алексей Татаев. До начала 2020 года за команду играл нападающий сборной России Николай Комличенко, перешедший в «Динамо».

Чемпионат Чехии прерван из-за пандемии коронавируса.

По последней информации в мире выявлено 2 614 803 случая заражения коронавирусом. 182 467 человек умерли, 714 319 выздоровели.

В Чехии зарегистрировано 7 087 случаев заболевания, 208 человек умерли, 1 989 выздоровели.