Экс-игрока сборной Колумбии Виафара арестовали за перевозку наркотиков

Бывший полузащитник сборной Колумбии Хон Виафара был арестован за перевозку наркотиков. Как сообщает AP, экс-футболиста задержали по запросу правоохранительных органов американского штата Техас.

Виафара вместе с сообщниками транспортировал запрещенные вещества из Колумбии в США и страны Центральной Америки. Полиция задержала экс-футболиста в колумбийском городе Кали - он вел автомобиль в состоянии наркотического опьянения.

Виафара завершил карьеру в 2015 году. Он провел 43 матча за сборную Колумбии.

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