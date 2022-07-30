Ригони объяснил, почему перешел в «Остин»

Новичок «Остина» Эмилиано Ригони объяснил, почему выбрал именно этот клуб.

«Остин» — амбициозный клуб, и я буду рад помочь клубу достичь своих целей в этом сезоне и в дальнейшем. Я хочу поблагодарить Клаудио и Джоша за эту возможность и отдам все, что у меня есть, для этого клуба и этих фанатов", — цитирует пресс-служба клуба Ригони.

29-летний Ригони перешел в «Остин» из бразильского «Сан-Паулу». Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления на два года.