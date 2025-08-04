Экс-игрок «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» Таунсенд перешел в тайский «Канчанабури»

Полузащитник Андрос Таунсенд подписал контракт с «Канчанабури», сообщается на официальном сайте клуба из Тайланда.

Соглашение с 34-летним англичанином рассчитано до лета 2026 года.

Таунсенд за свою карьеру выступал за «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Эвертон» и другие команды. С августа 2024-го экс-футболист сборной Англии провел за турецкий «Антальяспор» 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.