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Сегодня, 14:18

Экс-игрок сборной России о необычном тренере: «Говорил на установке: «Гуси-гуси, га-га-га! Есть хотите? Да-да-да!»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Олег Кузьмин рассказал, что думает об игре за «Уралан» под руководством грузинского тренера Реваза Дзодзуашвили.

— Вы рассказывали, что проходили в «Уралане» тренировки, с которыми не сталкивались нигде в России. Это у Слуцкого?

— Нет, у Дзодзуашвили, руководившем нами в 2002-м. Тренировались мы тогда круглосуточно. Помощник подходил к нему: «Михалыч, солнце садится, пора ужинать». И он такой: «Да? Ну ладно, пошли». По 45 минут уходило на квадрат. В другой раз начинали занятие с двусторонки. А на одной из установок пословицей объяснял, как заманивать соперника на свою половину, чтобы затем выбежать вперед: «Гуси-гуси, га-га-га! Есть хотите? Да-да-да!» — рассказал Кузьмин Sport24.

На данный момент 43-летний Кузьмин занимает должность помощника главного тренера «Рубина».

Источник: Sport24
Олег Кузьмин
ФК Уралан
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