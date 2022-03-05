Экс-игрок сборной России Камболов продолжит карьеру в «Актобе»

32-летний российский полузащитник Руслан Камболов продолжит карьеру в Казахстане. Он заключил контракт с клубом «Актобе».

В своей новой команде Камболов получил 88-й номер.

Ранее Камболов выступал только в России за московский «Локомотив», «Нижний Новогород», астраханский «Волгарь», нижнекамский «Нефтехимик», казанский «Рубин», «Краснодар» и тульский «Арсенал».

Он выходил на поле в сборных России разных возрастов, в том числе провел шесть матчей за взрослую национальную команду.

Отметим, что Камболов дебютировал за сборную в товарищеском матче с Казахстаном 31 марта 2015 года (0:0).