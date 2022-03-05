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Сегодня, 13:47

Экс-игрок сборной России Камболов продолжит карьеру в «Актобе»

Иван Шитик
Корреспондент
Руслан Камболов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

32-летний российский полузащитник Руслан Камболов продолжит карьеру в Казахстане. Он заключил контракт с клубом «Актобе».

В своей новой команде Камболов получил 88-й номер.

Публикация от FC AKTOBE | ФК АКТОБЕ (@fcaktobe_official)

Ранее Камболов выступал только в России за московский «Локомотив», «Нижний Новогород», астраханский «Волгарь», нижнекамский «Нефтехимик», казанский «Рубин», «Краснодар» и тульский «Арсенал».

Он выходил на поле в сборных России разных возрастов, в том числе провел шесть матчей за взрослую национальную команду.

Отметим, что Камболов дебютировал за сборную в товарищеском матче с Казахстаном 31 марта 2015 года (0:0).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Руслан Камболов
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