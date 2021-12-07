Экс-игрок сборной Испании Риера может возглавить казахстанский «Аксу»

По информации Meta-ratings.kz, бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера ведет переговоры с дебютантом казахстанской премьер-лиги «Аксу».

39-летний Риера выступал за «Мальорку», «Бордо», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Галатасарай», «Эспаньол», «Олимпиакос», «Уотфорд», «Удинезе» и другие.

В составе сборной Испании завоевал бронзу Кубка Конфедераций. Свою тренерскую карьеру начал в прошлом году — он был ассистентом главного тренера «Галатасарая».

Клуб «Аксу» из одноименного города основан в 2018 году. Команда впервые в своей истории сыграет в премьер-лиге.