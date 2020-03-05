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Экс-игрок сборной Дании Каленберг заразился коронавирусом

18:48
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Бывший полузащитник сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «Брондбю».

Сообщается, что 36-летний датчанин заразился после поездки в Амстердам. Сейчас он находится в изоляции. В настоящее время 13 человек находятся на домашнем карантине.

«Брондбю» попросил связаться с клубом тех, кто пожимал руку, обнимал или
сидел с Каленбергом более 15 минут на расстоянии менее двух метров.

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