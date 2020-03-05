Экс-игрок сборной Дании Каленберг заразился коронавирусом
18:48
Бывший полузащитник сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте «Брондбю».
Сообщается, что 36-летний датчанин заразился после поездки в Амстердам. Сейчас он находится в изоляции. В настоящее время 13 человек находятся на домашнем карантине.
«Брондбю» попросил связаться с клубом тех, кто пожимал руку, обнимал или
сидел с Каленбергом более 15 минут на расстоянии менее двух метров.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020