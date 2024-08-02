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Сегодня, 10:37

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани перешел в португальскую «Эштрелу»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани стал игроком «Эштрелы», сообщается на официальном сайте португальского клуба.

37-летний футболист заключил контракт с клубом до июня 2025 года.

Последней командой в карьере Нани был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с июля 2023-го по май нынешнего года.

Также Нани известен по своей игре за такие клубы, как: «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсия», «Лацио», «Орландо», «Венеция» и «Мельбурн».

В составе сборной Португалии Нани провел 112 матчей и забил 23 гола.

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