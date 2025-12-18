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18 декабря 2025, 16:37

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Феллаини вошел в тренерский штаб «Шарлеруа»

Сергей Ярошенко

Экс-полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини вошел в тренерский штаб «Шарлеруа».

«Его роль будет заключаться в помощи тренерскому штабу и содействии развитию игроков. Полузащитники команды, в частности, смогут воспользоваться его тактическими советами из личного опыта насыщенной игровой карьеры. Ежедневно Маруан также будет работать над тем, чтобы привить команде трудовой менталитет, ориентированный на требования, строгость и достижение результата», — сказано в заявлении клуба.

Будучи игроком, Феллайни выступал за «Стандард», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Шаньдун». В составе «красных дьяволов» он явлется обладателм Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги, а также победителем Лиги Европы.

После 18 туров «Шарлеруа» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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Маруан Феллаини
Футбол
ФК Шарлеруа
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