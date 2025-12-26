Экс-игрок «Локомотива» Кайседо может завершить карьеру из-за гибели одноклубника

Форвард эквадорского клуба «Барселона» Фелипе Кайседо сообщил, что может завершить карьеру из-за смерти Марио Пинейды.

18 декабря 34-летний защитника команды и его жена погибли в результате вооруженного нападения.

«Я, скорее всего, завершу карьеру. Я не намерен продолжать. Смерть Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу иметь ничего общего с футболом. Не останусь в «Барселоне». Я человек, который живет настоящим моментом, и когда я решил приехать сюда, я сделал это скорее сердцем, чем разумом», — приводит слова Кайседо Sport Mediaset.

Кайседо играл за «Локомотив» с 2011-го по 2014 год. Он провел в составе железнодорожников 63 игры, в которых забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.

С января 2025 года 37-летний футболист играет за «Барселону». На его счету 20 матчей и три гола.