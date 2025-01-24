Экс-игрок «Интера» Мело завершил футбольную карьеру

Центральный защитник Фелипе Мело объявил в социальной сети об окончании профессиональной футбольной карьеры.

«Сегодня я закрываю одну из важнейших глав своей жизни — карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные битв и достижений. Но прежде всего это были годы, когда я видел, как в каждом моем шаге исполняется божий замысел. Все, что я пережил, каждый момент были под его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом», — написал Мело.

Последним клубом в карьере Фелипе Мело стал «Флуминенсе», с которым он выиграл Кубок Либертадорес в 2023 году. Также он дважды побеждал в этом турнире в составе «Палмейраса».