Экс-игрок и тренер «Монреаля» Ди Тулио умер от рака. Два дня назад ему исполнилось 38 лет

Экс-игрок и тренер «Монреаля» Ди Тулио умер в возрасте 38 лет

Пресс-служба MLS объявила в Twitter о смерти Джейсона Ди Туллио. На этой неделе канадцу исполнилось 38 лет.

В последние годы жизни Ди Туллио боролся с раком. В соответствии с его последним желанием церемония прощания с телом будет закрытой.

«С большой грустью мы оплакиваем кончину нашего коллеги, товарища по команде и друга, который покинул нас слишком рано. Наши мысли с его семьей и близкими. Джейсон был отличным игроком и отличным человеком», — заявил президент и генеральный директор «Монреаля» Габриэль Жерве.

В игроцкие годы Ди Тулио на позиции защитника выступал за «Монреаль», а также играл за молодежную сборную Канады. После завершения карьеры он работал тренером.