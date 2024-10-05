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Сегодня, 13:05

Тошич подал документы на обучение на тренера

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подал документы на обучение на тренера. 25 сентября серб объявил о завершении карьеры.

«Я уже подал документы на тренерскую лицензию в Сербии, жду ответа, надеюсь, что очень скоро начну обучение, — цитирует ТАСС Тошича. — С ЦСКА по поводу работы пока не общался, на связи постоянно только с Аланом Дзагоевым, но пока таких разговоров не было, я только объявил о завершении карьеры, посмотрим, как будет».

Последним клубом 37-летнего футболиста была греческая «Ламия», которую он покинул этим летом. С 2010 по 2017 годы серб выступал за московский ЦСКА. Также он играл за «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кельн», китайский «Тайчжоу Юанда» и «Тобол» из Казахстана.

На счету полузащитника 11 голов в 76 матчах за сборную Сербии.

Источник: ТАСС
Зоран Тошич
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