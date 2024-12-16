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Сегодня, 23:01

Василий Березуцкий рассказал, как в Китае его перепутали с Синнером

Руслан Минаев
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Василий Березуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий рассказал забавную историю во время работы в «Шанхай Шэньхуа».

По словам бывшего защитника ЦСКА, в Китае его однажды приняли за итальянского теннисиста Янника Синнера. Березуцкий рассказал, что ситуация произошла в отеле Шанхая во время проведения в городе теннисного турнира серии «мастерс».

«Я вышел в форме для игры в падел, вылитый теннисист, только без ракетки. Меня сразу сопровождают два телохранителя, болельщики кричат «Синнер, Синнер», я машу им рукой. Меня провожают до лифта. Вот так метров сто, пока шел до лифта, я побыл Синнером», — сказал Березуцкий клубной пресс-службе.

Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября, подписав контракт сроком на 2,5 года. Команда набрала 26 очков после 17 туров и занимает 5-е место в таблице чемпионата Азербайджана.

Источник: ФК ЦСКА
Василий Березуцкий
Теннис
Футбол
Янник Синнер
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