Экс-игрок «Барселоны» Алвес стал совладельцем португальского клуба

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес стал совладельцем клуба «Сан-Жуан-де-Вер» из третьего дивизиона Португалии.

Ранее СМИ сообщали, что 42-летний бразилец также планирует подписать контракт со своей командой до июня 2026 года и выступать за нее.

«Мы официально подтверждаем вхождение Дани Алвеса в число совладельцев клуба. Имя, несущее в себе одну из самых победоносных траекторий в мировом футболе, теперь пересекается с клубом, обладающим глубокими корнями, созданным трудом, стойкостью и страстью. Две разные истории объединяются с общей целью: превратить потенциал в величие», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В январе 2023 года Алвес был арестован испанской полицией по подозрению в изнасиловании. В феврале 2024-го ему вынесли наказание в виде 4,5 года тюрьмы плюс 5 лет испытательного срока, однако в марте 2025 года апелляционное отделение Верховного суда Каталонии отменило приговор футболисту.

Бразилец также выступал за «Баию», «Севилью», «ПСЖ», «Ювентус» и «Сан-Паулу». Последним его клубом был «Пумас», который расторг контракт с Алвесом в начале 2023 года после выдвинутых обвинений в адрес игрока.