Экс-игрок «Арсенала» Росицки госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывшему полузащитнику «Арсенала» и спортивному директору пражской «Спарты» Томашу Росицки потребовалась госпитализация из-за проблем с сердцем, сообщает официальный сайт чешского клуба.

44-летнего чеха обследовали в больнице на прошлой неделе, при этом он был в отделении интенсивной терапии. В итоге операция не потребовалась, он восставливался дома.

«Хорошая новость заключается в том, что ожидается, что я полностью восстановлюсь, хотя в настоящее время я не в состоянии выполнять обязанности спортивного директора», — сказал Росицки.

Томаш завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Он выступал за «Спарту», дортмундскую «Боруссию» и «Арсенал».