Экс-игрок «Анжи» помог «Коламбус Крю» выиграть Кубок Кампеонес

«Коламбус Крю» переиграл «Крус Асуль» в матче Кубка Кампеонес. На 4-й минуте встречи Бриан Ангуло забил мяч в свои ворота, а во второй половине встречи голом отметился экс-игрок «Анжи» Джонатан Менса.

Кубок Кампеонес — турнир, который с 2018 года проводят организаторы MLS и чемпионата Мексики. В матче встречаются победители двух этих лиг.

Напомним, Менса с 2016 по 2017 год выступал в России. В составе махачкалинской команды он провел 19 матчей и отметился одной голевой передачей.