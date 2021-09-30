Экс-игрок «Анжи» помог «Коламбус Крю» выиграть Кубок Кампеонес
06:54
«Коламбус Крю» переиграл «Крус Асуль» в матче Кубка Кампеонес. На 4-й минуте встречи Бриан Ангуло забил мяч в свои ворота, а во второй половине встречи голом отметился экс-игрок «Анжи» Джонатан Менса.
Кубок Кампеонес — турнир, который с 2018 года проводят организаторы MLS и чемпионата Мексики. В матче встречаются победители двух этих лиг.
Напомним, Менса с 2016 по 2017 год выступал в России. В составе махачкалинской команды он провел 19 матчей и отметился одной голевой передачей.
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