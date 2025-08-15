Эрик Ламела объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Аргентины Эрик Ламела объявил о завершении карьеры. Хавбек сообщил, что уже 11 лет испытывает проблемы с бедром.

«Я хочу вам сообщить о принятом мной решении завершить профессиональную карьеру. Это решение я обдумывал на протяжении долгого времени и, думаю, время наконец настало», — написал 33-летний футболист в соцсети.

Ламела является воспитанником «Ривер Плейта». За карьеру он также выступал за «Рому», «Тоттенхэм», «Севилью» и АЕК. На клубном уровне футболист провел 484 матча, забил 84 гола и сделал 76 результативных передач.

За сборную Аргентины Ламела провел 25 матчей и забил 3 гола.