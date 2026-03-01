Мамаев заявил, что его академия в Дубае может временно приостановить работу из-за ситуации в регионе

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал, как обострение обстановки в регионе отразилось на работе его академии в Дубае.

В ночь с 28 февраля на 1 марта ОАЭ подверглись атаке беспилотников со стороны Ирана — в ответ на военную операцию США и Израиля.

«Завтра будем проводить совещание с тренерским составом академии в Дубае и принимать решение по поводу работы в нынешней обстановке. Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу. Сейчас у всех в Эмиратах такие проблемы. Пока есть рекомендация от властей: все должны оставаться дома», — цитирует Мамаева Sport24.

Мамаев также отметил, что сотрудники академии и инфраструктура не пострадали.

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