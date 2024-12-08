Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:47

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани завершил карьеру

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Португальский полузащитник Нани объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Его последней командой стала «Эштрела» из Амадора.

«Пришло время прощаться, я решил завершить карьеру профессионального игрока. Это было потрясающее приключение, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений в течение карьеры, которая длилась более 20 лет. Время начать все с чистого листа и сосредоточиться на новых целях и мечтах. Скоро увидимся!» — написал футболист в своих соцсетях.

В разные годы своей карьеры Нани выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Адану Демирспор» и другие команды. Вместе с «красными дьяволами» он по четыре раза становился чемпионом АПЛ и победителем Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Португалии полузащитник выступал с 2006 по 2017 год. Всего на его счету 112 матчей в составе национальной команды, в которых он отметился 23 голами. В 2016 году футболист стал чемпионом Европы.

Футбол
Читайте также
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бывший одноклубник Дьекереша считает, что форвард готов к переходу в топ-клуб

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости