Промес запишет песню вместе с сыном инвестора «Юнайтед»

Нападающий «Юнайтед» из Дубая Квинси Промес запишет песню в жанре рэп вместе с сыном инвестора клуба.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Илие Чебану, отвечая на вопрос о запретах для игрока во время игры за команды из ОАЭ.

«Каких-то супержестких запретов у нас, как и у других клубов, нет. Что касается гангста-рэпа, у нашего главного спонсора один из сыновей любит рэп, поет, читает. И у нас уже есть идея, чтобы они записали вместе с Квинси клип. Так что в этом направлении тоже поддерживаем Промеса», — цитирует Чебану «РБ Спорт».

В августе Промес поучаствовал в создании трека «Moscow» нидерландского рэпера Chardy. 5 сентября «Юнайтед» объявил о переходе 32-летнего нидерландца.