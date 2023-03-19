Экс-форвард «Зенита» Алберто впервые вызван в сборную Бразилии

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто впервые получил вызов в сборную Бразилии.

Футболист примет участие в матче против сборной Марокко. Вместе с ним также в состав национальной команды вызван защитник «Ювентуса» Бремер. Игроки должны заменить форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона и защитника «ПСЖ» Маркиньоса.

Для 22-летнего Алберто это первый вызов во взрослую сборную Бразилии. Алберто выступал в «Зените» с лета 2022 до 2023 года.

Товарищеский матч между сборными Марокко и Бразилии пройдет 25 марта.