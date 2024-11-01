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Сегодня, 16:59

Экс-форвард «Спартака» Промес встретился с Хасбиком в ОАЭ

Алина Савинова
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал в своих соцсетях совместную фотографию с дагестанским видеоблогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком).

Футболист и блогер пересеклись в ОАЭ, где продолжает пребывать 32-летний Промес, ожидая решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды.

Квинси Промес и Хасбик.
Фото соцсети

В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В сентябре нидерландец заключил однолетний контракт с «Юнайтед». 26 октября он дебютировал за клуб из Дубая во втором дивизионе чемпионата ОАЭ и отметился голом в этой встрече.

Квинси Промес
Футбол
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